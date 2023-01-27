2.7 مليون دولار مقابل رسوم حكايات «لافونتين»

بيعت نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب "حكايات لافونتين"، بتوقيع جان باتيست أودري الرسام الفرنسي من القرن الـ 18، في نيويورك مقابل 2.7 مليون دولار، في مزاد نظمته دار كريستيز.

هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب، عبارة عن ألبوم سميك مكون من 138 رسما مع مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر بمخطط أزرق، وكل من هذه الرسوم يوضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين، بينها "الزيز والنملة" و"الغراب والثعلب".

وكان جان باتيست أودري "1686-1755"، رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس الـ15، قد أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن الـ18 بالفرشاة والحبر الأسود، لكن لم يتم تجميعها على الفور.

وأوضح ستين ألستين المسؤول الدولي عن الرسوم القديمة لدى دار كريستيز، للوكالة "الفرنسية"، أن المجموعة تضم "جزءا واحدا بحالته الأصلية لرسوم توضيحية أنجزها أودري لـحكايات لا فونتين"، لافتا إلى أن الجزء الثاني كان موجودا، لكن "تم تشتيته" وتوزيعه بين المجموعات والمتاحف.

ويعد جان باتيست أودري أحد أفضل رسامي حكايات لافونتين، إلى جانب جوستاف دوريه وجان إينياس جرانفيل.

كان الألبوم، الذي بيع في مزاد لدار سوذبيز للمزادات عام 1996 مقابل 550 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 850 ألف دولار في ذلك الوقت، جزءا من مجموعة رجل الأعمال جاكي إيلي صفرا، التي بيع منها 78 عملا من القرن الـ 17 إلى القرن الـ19 مقابل 18.5 مليون دولار الأربعاء في نيويورك.

وكانت قيمة الرسوم التقديرية تراوح بين 1.5 و2.5 مليون دولار، بحسب دار كريستيز التي لم تقدم على الفور معلومات عن المشتري.