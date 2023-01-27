البندقية الإيطالية .. تراث عالمي مهدد بالغرق

هل ستغمر المياه البندقية عام 2100؟ سيناريو كارثي حذر منه علماء، تحاول المدينة الإيطالية تفاديه من خلال توعية الأجيال الشابة على حماية النظام البيئي الهش في الموقع المهدد.

وفيما توعدت اليونسكو عام 2021 بإدراج البندقية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، أفلتت المدينة من هذا المصير في اللحظات الأخيرة بفضل حظرها السفن السياحية الكبيرة من دخول بحيرتها، وفق "الفرنسية".

وللمساهمة في الحفاظ على البندقية، أطلقت اليونسكو بالتعاون مع مجموعة "برادا" للمنتجات الفاخرة، مبادرة ترمي إلى تعليم تلامذة تراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام، أسرار بحيرة البندقية.

وكانت جزيرة تورتشيلو الواقعة شمال البحيرة، بأهوارها الملحية التي تتآكل شواطئها، بسبب الأمواج الناجمة عن الزوارق البخارية، مسرحا لأول درس في الهواء الطلق لهذا البرنامج التعليمي المسمى "حديقة أطفال البحيرة".

مع أسماك مصنوعة من الورق المعجن المعاد تدويره، وعينات من مياه البحر، ورسومات تستنسخ ألوان الطبيعة.

حاولت المجموعة الصغيرة المكونة من نحو 40 طفلا في سن الخامسة، التعرف بدقة على البحيرة.