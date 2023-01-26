6.5 مليار دولار حجم سوق انتقالات اللاعبين في 2022

شهد عام 2022، ما لا يقل عن 20209 من الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بحصيلة 2021، بل وقد تجاوز العام المنصرم المستويات المسجلة في تقرير 2019 قبل انتشار الجائحة.

وبينما شهدت انتقالات 2021 انخراط 4,538 ناديا، سجلت صفقات 2022 رقما قياسيا جديدا، حيث شملت الانتقالات الدولية 4,770 ناديا من 182 اتحادا مختلفا، حيث بلغ إجمالي اللاعبين المنتقلين بين الأندية 17,291 لاعبا يمثلون 183 جنسية مختلفة، علما أن 2,843 من العمليات المسجلة العام المنصرم اقتضت دفع رسوم الانتقال.

وفي هذا الصدد، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم "لقد شهد 2022 تغيير ذلك الاتجاه السلبي الذي ظل مسجلا على مدى عامين في إنفاق الأندية على انتقالات اللاعبين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام المنصرم 6.5 مليار دولار، أي بزيادة 33.5 في المائة مقارنة بحصيلة 2021، ولكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في 2019".

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر 10 صفقات انتقال من حيث القيمة المالية شملت لوحدها ما نسبته 12.5 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على مستوى رسوم الانتقالات في 2022.

ومن بين الصفقات الـ 2,843 التي شملت دفع رسوم الانتقال خلال العام المنصرم، أدرت العمليات المئة الأعلى قيمة ما يناهز 50 في المائة من إجمالي الأموال المدفوعة على مستوى رسوم الانتقالات، علما أن الأندية الإنجليزية تصدرت هذه القائمة من جديد، بل وتجاوز إجمالي إنفاقها للمرة الأولى سقف ملياري دولار، محققة رقما قياسيا جديدا ناهز 2.2 مليار دولار.

وفي المقابل، حصلت الأندية المنضوية تحت الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على النصيب الأكبر من عائدات الانتقالات، مقارنة بأندية الاتحادات الأخرى، حيث بلغت مداخيلها من صفقات 2022 ما مجموعه 740.3 مليون دولار.

أما صفقات انتقال اللاعبين للأندية البرتغالية، فقد فاقت تلك المسجلة في أي اتحاد وطني آخر، حيث بلغت 901 عملية في الإجمال خلال 2022، الذي كانت فيه البرازيل أكثر البلدان تصديرا للاعبين، بإجمالي 998 صفقة انتقال إلى خارج البلاد.

كرة القدم النسائية ماضية في تطورها المبهر

مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، واصَلت كرة القدم الاحترافية للسيدات نموها المذهل خلال العام المنصرم، حيث استمر ارتفاع عدد الانتقالات الدولية بأكثر من الضعف منذ عام 2018 وفرض استخدام نظام تطابق الانتقالات، ليبلغ عدد الأندية المشاركة في الانتقالات الدولية خلال 2022 ما مجموعه 500 ناد، مقابل 410 في 2021، أي بزيادة قدرها 22 في المائة.

وفي هذا الصدد، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إن هذه الأرقام "تعكس الأشواط المذهلة التي قطعت في هذا المضمار، حيث تتزايد أعداد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة، إذ سجل 1555 انتقالا دوليا في 2022، أي بزيادة قدرها 19.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما انخرط 119 اتحاداً في عمليات الانتقالات الدولية، مما شكل رقما قياسيا جديدا".

الانتقالات الدولية للاعبين الهواة

فاق عدد انتقالات اللاعبين الهواة الصفقات المسجلة في كرة القدم الاحترافية بأكثر من الضعف خلال 2022، حيث انتقل ما مجموعه 49,238 لاعبا هاويا بين أندية من مختلف الاتحادات، علماً أن حوالي 92.3% من تلك الصفقات سُجلت في فئة الرجال.

وقد حققت كرة القدم للهواة أرقاماً مذهلة على الصعيد العالمي خلال السنة الماضية، حيث سُجلت عملية انتقال واحدة على الأقل في 204 اتحادات من أصل الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA.

كما كان للحرب المستمرة في أوكرانيا تأثير واضح على الأرقام المسجلة في كرة القدم للهواة العام الماضي، حيث شكل اللاعبون الأوكرانيون الهواة الفئة الأكثر انتقالا إلى الخارج خلال 2022، بإجمالي انتقالات بلغ 5,910 عملية، أي بأكثر من 60 في المائة عن نظرائهم الفرنسيين الذين يأتون في المركز الثاني بما مجموعه 3661 صفقة انتقال.