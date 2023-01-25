على اسم مصر .. انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد أكبر حدث ثقافي تستضيفه العاصمة المصرية سنويا ويجمع بين الناشرين والمؤلفين والقراء من الداخل والخارج.

يقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار (على اسم مصر - معا: نقرأ.. نُفكر.. نُبدع) بمشاركة 1047 ناشرا من 53 دولة من بينها المملكة الأردنية (ضيف الشرف) ويبدأ في استقبال الجمهور اعتبارا من الغد وحتى السادس من فبراير، بحسب "رويترز".

وقال رئيس الوزراء بعد جولة تفقدية للمعرض برفقة وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني ونظيرتها الأردنية هيفاء النجار إن "هذا الحدث المهم يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية من خلال الإسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير".

واختارت اللجنة العليا للمعرض الشاعر والكاتب والسيناريست ورسام الكاريكاتير الراحل صلاح جاهين "شخصية المعرض" حيث تستضيف القاعة التي تحمل اسمه ندوة بعنوان (صلاح جاهين ودوره في شعر العامية) وأخرى بعنوان (صلاح جاهين وفن الكاريكاتير) وأمسية بعنوان (رباعيات صلاح جاهين) ولقاء بعنوان (تجربتي مع صلاح جاهين) يتحدث فيها الممثل حسين فهمي والممثلة سهير المرشدي والمخرج علي بدرخان.

ويشمل البرنامج الثقافي لقاءات مع مجموعة من الشخصيات في مختلف المجالات منها الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والمؤرخ محمد صابر عرب والناقد محمد عبد المطلب والمنشد ياسين التهامي والملحن منير الوسيمي ووزير الشباب والرياضة الأسبق طاهر أبو زيد.

وتتنوع موضوعات الندوات المدرجة بالبرنامج بين (آفاق الترجمة إلى العربية) و(دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي) و(صناعة المحتوى الرقمي) و(قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة).

ويحتفي المعرض بمئوية ميلاد كل من الكاتب والمؤرخ محمد حسنين هيكل (1923-2016) والروائية والناقدة لطيفة الزيات (1923-1996) والبابا شنودة الثالث (1923-2012) والممثل محمود مرسي (1923-2004).

أما برنامج "ضيف الشرف" فيشمل أنشطة وفعاليات من بينها ندوة (مستقبل صناعة النشر في الأردن) وأمسية بعنوان (حركة السرد والشعر في الأردن) ومحاضرة بعنوان (السياحة الثقافية في الأردن) إلى جانب ندوة فنية بعنوان (الدراما الأردنية وحضورها عربيا).

ويقام على هامش المعرض اجتماع لمديري معارض الكتاب العربية واتحاد الناشرين العرب لمناقشة أبرز قضايا صناعة الكتاب العربي ومشكلاته ومن بينها حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.