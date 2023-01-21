الصين: استثمارات الأصول الثابتة للشركات المركزية للدولة ترتفع 5.6 % خلال 2022

ارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بالصين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بنسبة 5.6 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 3.6 تريليون يوان (حوالي 531.74 مليار دولار)، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة المنظمة للشركات المملوكة للدولة في البلاد.

وتم تحسين هيكل الاستثمار للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا العام الماضي، كما قال بن هوا قان، المتحدث باسم لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم: ظلت استثمارات الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا في الصناعات الاستراتيجية الناشئة عند مستوى مرتفع، لتشكل أكثر من 20 في المائة من الإجمالي.

وقال بينج إن الاستثمار في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات حافظ على نمو من رقمين.

وأضاف المتحدث أن الشركات المملوكة للدولة، والمدارة مركزيا، ستواصل زيادة الاستثمار في قطاعات مثل الحوسبة السحابية وشبكة البنية التحتية للنطاق العريض وجي 5 وجي 6، والإنترنت الصناعي والمعدات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد والمواد الجديدة.

وارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2022، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 5.5 في المائة عن العام الماضي.