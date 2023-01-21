المركزي السويسري: التضخم ربما وصل للذروة ومن المبكر التخلي عن رفع الفائدة

قال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان في تصريحات نشرت اليوم، إن التضخم في سويسرا ربما يكون قد وصل للذروة، ولكن من المبكر للغاية التخلي عن زيادات جديدة في سعر الفائدة.

وقال جوردان في مقابلة مع صحيفة شفايتس آم فوخينينده السويسرية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "نفترض أن ذروة التضخم خلفنا ولكن الغموض مازال قائما".

وأضاف جوردان، في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبيرج للأنباء، "إذا ما نظرنا إلى توقعاتنا الخاصة بالتضخم، يمكن رؤية أن الضغوط التضخمية مازالت أعلى مما كنا نرغب. وبالتالي لا يمكننا استبعاد تشديد إضافي للسياسة النقدية".

وأضاف جوردان أن البنك الوطني السويسري يواصل مراقبة ارتفاع الفرنك السويسري أمام اليورو، ولكنه قال إن قوة الفرنك "ليست بالمشكلة الكبيرة" للمصدرين السويسريين.