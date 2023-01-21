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أحداث في صور

الضباب يغطي أبراج الكويت

الضباب يغطي أبراج الكويت

الضباب يغطي أبراج الكويت

الضباب يغطي أبراج الكويت

الضباب يغطي أبراج الكويت

"أ ف ب"
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