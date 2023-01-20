صندوق أوبك للتنمية يجمع مليار دولار خلال أول بيع سندات له على الإطلاق

جمع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تنموية أنشأتها منظمة البلدان المصدرة للبترول قبل ما يقرب من 50 عاما، مليار دولار من بيع أولى سندات له على الإطلاق.

وأجل السندات 3 أعوام بفائدة 4.5 في المائة ومن المقرر تصنيفها أيضا على أنها سندات "تنمية مستدامة"، وتخصص أموالها لصالح الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف ومشاريع الطاقة المتجددة.

يتزايد إقبال المستثمرين على هذه الفئة من السندات الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر بيئيا واجتماعيا.

وبحسب "رويترز"، قال صندوق أوبك إن بنوكا مركزية ومؤسسات "رسمية" أخرى تمثل 62 في المائة من مشتري السندات. وشكلت البنوك 19 في المائة، فيما مثلت شركات إدارة أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة الباقية تقريبا.

ومن الناحية الجغرافية، قال الصندوق إن ما يزيد قليلا عن نصف المشترين كانوا من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و27 في المائة من آسيا والمحيط الهادي و21 في المائة من أمريكا الشمالية.