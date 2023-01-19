13.6 مليار يورو فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في نوفمبر 

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم أن منطقة اليورو عادت لتسجيل فائض في ميزان المعاملات الجارية في نوفمبر بدعم تحسن نشاط السلع والخدمات.

وسجلت المنطقة فائضا معدلا 13.6 مليار يورو بعد عجز 0.5 مليار في الشهر السابق، ومن المرجح أن هذا يعود لتراجع أسعار الطاقة التي قلصت تكلفة الواردات.

وبحسب "رويترز"، ظلت منطقة اليورو تحقق فوائض كبيرة في ميزان المعاملات الجارية لأعوام، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة في العام الماضي دفعها لعجز نادر الحدوث، ويبدو أن الاتجاه عاد نحو تسجيل فوائض على أساس شهري.