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أحداث في صور

صور جوية لحاويات الشحن في أحد موانئ الصين

صور جوية لحاويات الشحن في أحد موانئ الصين

صور جوية لحاويات الشحن في أحد موانئ الصين

صور جوية لحاويات الشحن في أحد موانئ الصين

صور جوية لحاويات الشحن في أحد موانئ الصين

"أ ف ب"
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