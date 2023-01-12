في اليوم الأول فقط .. بيع 1.4 مليون نسخة من مذكرات الأمير هاري

تم بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من الطبعة الإنجليزية لمذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل، وذلك في اليوم الأول لطرحها للنشر.

وذكرت "بي ايه ميديا" أن دار نشر راندوم هاوس، التي نشرت المذكرات باسم "الاحتياطي" قالت إنها سجلت خلال اليوم الأول أكبر مبيعات لكتاب غير روائي.

وأضافت أنه تم بيع 1.43 مليون كتاب من النسخة الإنجليزية من المذكرات في أمريكا وكندا وبريطانيا في 10 يناير، عندما تم طرحها في الأسواق.

وقد تم نشر المذكرات بـ 16 لغة في جميع أنحاء العالم، وطرحت شركة راندوم هاوس النسختين المطبعية والرقمية في أمريكا، ودار ترانسوورلد في بريطانيا.