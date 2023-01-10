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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

2022 .. ثاني أكثر السنوات دفئا في أوروبا

2022 .. ثاني أكثر السنوات دفئا في أوروبا

2022 .. ثاني أكثر السنوات دفئا في أوروبا

2022 .. ثاني أكثر السنوات دفئا في أوروبا

"الاقتصادية" من الرياض
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