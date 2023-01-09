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أحداث في صور

صباح ضبابي في نيودلهي

صباح ضبابي في نيودلهي

صباح ضبابي في نيودلهي

صباح ضبابي في نيودلهي

صباح ضبابي في نيودلهي

صباح ضبابي في نيودلهي

صباح ضبابي في نيودلهي

رويترز
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