نقل مشجعي "الأخضر" على متن طائرة خاصة لمساندة المنتخب السعودي أمام العراق

تكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم بنقل 150 مشجعا على متن طائرة خاصة، وذلك لمساندة المنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب العراق في ثاني لقاءات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) التي انطلقت فعالياتها في السادس من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر في محافظة البصرة.

واستضاف العراق كأس الخليج لأول مرة في عام 1979 وفاز بها، ومع حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ 1999، تنظيم منافسات كروية بسبب الظروف الأمنية لم تتمكن بغداد من تنظيم البطولة في 2014، قبل أن يرفع الحظر جزئيا عنها في 2018.

يذكر أنه لم يحظ حدث رياضي في العراق بتفاعل منذ أكثر من 40 عاما، حيث تكتظ مدينة البصرة العراقية بآلاف من الوفود الرياضية والإعلامية والمشجعين خلال فعاليات البطولة التي يستضيفها العراق للمرة الثانية منذ 44 عاما.

