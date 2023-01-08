النصر يسقط أبو بكر ويسجل رونالدو

فسخت إدارة نادي النصر عقد الكاميروني فينسينت أبوبكر بالتراضي، حيث قالت مصادر: "الإدارة قدمت المستندات الرسمية كافة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قبل أن تقيد اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلا عنه". وأشارت المصادر إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد وافقت على إسقاط اسم الكاميروني أبو بكر بعد تقديم إدارة النصر مستنداتها لإنهاء العقد من الطرفين، حيث أصبح اللاعب حرا ويستطيع الانتقال لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبينت المصادر أن رونالدو سيلعب أولى مبارياته مع النصر ضد الاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بعد انقضاء عقوبة الإيقاف لمباراتين، المفروضة عليه على خلفية تحطيمه هاتفا نقالا انتزعه من يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في نيسان (أبريل) الماضي.

على صعيد آخر، رفض اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الانتقال إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، بعد أن أبدت إدارة الأهلي رغبتها في التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.