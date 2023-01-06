لأول مرة منذ بدء الأزمة الأوكرانية .. المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ترتفع

أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية اليوم تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في ديسمبر للمرة الأولى منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، وسط مزيد من التفاؤل في كافة قطاعات الاقتصاد وانخفاض حاد في توقعات التضخم.

وارتفع المؤشر الشهري للمفوضية إلى 95.8 في ديسمبر مقابل 94.0 في نوفمبر، ليسجل أول ارتفاع منذ تراجعه من المستوى القياسي البالغ 114.0 الذي سجله في فبراير، وهو الشهر ذاته الذي بدأت فيه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتحسنت المعنويات في الصناعة إلى سالب 1.5 مقابل سالب 1.9، وارتفعت في قطاع الخدمات بأكثر من الضعف إلى 6.3 مقابل 3.1، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع التفاؤل بين المستهلكين وتجار التجزئة والعاملين بقطاع البناء، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع للربع الأخير من 2022 والأول من 2023 سيكون طفيفا على الأرجح.

وسجلت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى الاثني عشر شهرا التالية انخفاضا حادا في ديسمبر إلى 23.7 نقطة مقابل 29.9 نقطة في نوفمبر، كما هبطت التوقعات المصنعين لأسعار البيع إلى 38.4 نقطة مقابل 40.4 في نوفمبر.