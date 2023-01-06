ربع مليون دولار مقابل سمكة تونة في مزاد طوكيو

بيعت سمكة تونة بأكثر من 36 مليون ين "270 ألف دولار" في مزاد طوكيو التقليدي، أي ما يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمنا العام الماضي، لتكسر بذلك المنحى التراجعي السائد على صعيد الطلب منذ بدء الجائحة.وبحسب "الفرنسية"، دفع مطعم "أونوديرا" للسوشي الحائز نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني يامايوكي 36,04 مليون ين "273 ألف دولار" مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوجراما وتم اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان، في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.هذا الرقم أدنى بكثير من السعر القياسي المسجل في 2019، لكنه يعكس انتعاشا للمزاد الرمزي بعد ثلاثة أعوام من انخفاض الأسعار.وقال أكيفومي ساكاجامي كبير الطهاة في مطعم "أونوديرا" للصحافيين بعد المزاد، إن السمكة المبيعة "تتمتع بكل صفات التونة الجيدة".وأضاف، "لقد مررنا بأعوام من الكآبة خلال الجائحة. آمل أن نتمكن من جلب السعادة للجميع من خلال استغلال فرص كهذه".وكان وصل سعر التونة الأغلى في مزاد العام الماضي إلى 16,88 مليون ين فقط، وهو ما عزاه مراقبون إلى الطلب الضعيف مع اجتياح موجة من كوفيد اليابان في أوائل 2022.ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا مهما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.وقد هيمن كيوشي كيمورا الذي يلقب نفسه "ملك التونة"، لأعوام طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقدارا كبيرا من الدعاية. ودفع صاحب المطاعم هذا مبلغا قياسيا بلغ 3,1 مليون دولار في 2019.لكن كيمورا انكفأ في الأعوام الأخيرة، فيما عزاه إلى تأثير الجائحة.