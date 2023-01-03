2022 .. أكثر الأعوام حرا في إسبانيا منذ 1916

شهدت إسبانيا في 2022 أكثر الأعوام سخونة منذ عام 1916 على الأقل، وهو تاريخ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة، وفق وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

وبحسب "الفرنسية"، كتبت وكالة الأرصاد الجوية أمس على تويتر "كان عام 2022 أكثر الأعوام سخونة في إسبانيا منذ عام 1916 على الأقل"، مشددة على أنها "المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة السنوية 15 درجة مئوية"، ليصل إلى 15,5 درجة.

وأضافت أنه "حتى عام 2011، لم يتم تجاوز 14,5 درجة مئوية. ومنذ ذلك الحين، حدث هذا خمس مرات". خلف عام 2022، كان العامان الأكثر سخونة هما 2017 و2020.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أنها حسبت بأثر رجعي متوسط درجات الحرارة السنوية بين عامي 1916 و1961 اعتمادا على قياسات معزولة ونمذجات إحصائية.

تعرضت إسبانيا وجزء من أوروبا في عام 2022 لعديد من موجات الحرارة الحارقة خلال الصيف، اندلعت خلالها حرائق لا مثيل لها وارتفع عدد الوفيات ومستوى الجفاف.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في 21 كانون الأول (ديسمبر) في تقريرها غير النهائي "للمرة الأولى، شهدت البلاد الموسمين المتتاليين الأكثر سخونة" في الصيف والخريف.

كما تحول أكثر من 300 هكتار إلى رماد بسبب الحرائق في عام 2022، وهي أفدح خسارة منذ بدء التسجيل في عام 2000، وفقا لنظام بيانات حرائق الغابات الأوروبي.

في أوروبا، كان صيف 2022 هو الأكثر حرارة على الإطلاق، وفق خدمة تغير المناخ الأوروبية كوبرنيكوس.

كما سجل ما لا يقل عن 15 ألف حالة وفاة مرتبطة ارتباطا مباشرا بموجات الحر الشديدة التي ضربت القارة الصيف الماضي، وفقا لتقدير غير مكتمل أعلنته في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) منظمة الصحة العالمية.