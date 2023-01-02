أمازون: تطوير تطبيق مستقل لبث الأحداث الرياضية

تعمل شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" على تطوير تطبيق مستقل لبث الأحداث الرياضية التي اشترت الشركة حقوق بثها.

وتشير هذه الخطوة إلى اعتزام أمازون، مواصلة ضخ الاستثمارات في خدمة البث المباشر برايم يديو والأحداث الرياضية. وفي حال طرحه سيكون التطبيق المستقل منصة أفضل لبحث محتوى أمازون الرياضي الذي يبث حاليا عبر منصة البث المباشر الرئيسة برايم فيديو، بحسب "الألمانية".

وأشار موقع "ذا أنفورميشن" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون عد في تصريحات حديثة، أن البث الحي للأحداث الرياضية يعد "أصلا فريدا" ستواصل "أمازون" الاستثمار فيه.

وتمتلك "أمازون" حاليا حقوق البث الحصري لعديد من البطولات الرياضية الأمريكية الكبرى، بما في ذلك الدوري الممتاز لكرة القدم ودوري كرة القدم الأمريكية وبطولات البيسبول. كما تستثمر "أمازون" في إنتاج محتوى رياضي آخر يتكامل مع بث المباريات، بما في ذلك البرامج الحوارية الرياضية الأصلية التي يتم بثها على خدمتي برايم فيديو وفريفيي للبث المباشر المدعومة بالإعلانات.

ولم يتحدد بعد موعد إطلاق التطبيق الرياضي الجديد، في حين يمكن أن تقرر الشركة في نهاية المطاف تأجيل الخطة بالكامل.

من جانب آخر، بدأت شركه أمازون في استخدام طائراتها المسيرة لتوصيل الطلبات في ولايتي كاليفورنيا وتكساس، وذلك بعد عامين من حصول الشركة الأمريكية على تصريح من الهيئة الفيدرالية للطيران للتحليق بمسيراتها في سماء بعض الولايات.

وبدأ عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي توصيل شحنات الزبائن إلى منازلهم في مدينة لوكفورد في كاليفورنيا وكوليدج ستيشن في تكساس، وذلك عبر خدمتها للتوصيل بالدرونز.