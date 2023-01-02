«تيليجرام» يطرح ميزة «الوسائط الخفية» في الرسائل

طرح تطبيق التراسل الفوري "تيليجرام" مجموعة من المزايا في أواخر العام المنصرم 2022، من ‏أبرزها "الوسائط الخفية".‏

وتوفر الميزة الجديدة خيار مشاركة صورة أو مقطع فيديو، لكنها مصحوبة بطبقة متلألئة تخفي محتواها، التي تتلاشى بمجرد أن يقوم متسلم الرسالة بالنقر عليها، لكي تكون مفاجأة له، بحسب "سبوتنيك".

ومن أجل إرسال الوسائط بصورة خفية أو ضبابية، يجب الانتقال إلى قائمة "المرفقات" واختيار "وسائط أو أكثر"، ثم النقر على Hide with Spoiler لإضافة الطبقة المتلألئة إلى الصور أو الفيديو المطلوب إرساله في محادثة "تيليجرام".

يذكر أن التطبيق طرح في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حزمة من الميزات الجديدة والتحديثات المرئية، التي من أبرزها تحويل الصوت في رسائل الفيديو إلى نصوص.

ويمكن تفعيل ميزة تحويل رسائل الفيديو إلى نصوص من خلال النقر على الزر "A"، الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الفيديو.

لكن ستكون الميزة متاحة فقط من خلال اشتراك "تيليجرام بريميوم"، الذي يكلف خمسة دولارات شهريا، الذي يوفر لمشتركيه مزايا إضافية، مثل التنزيلات الأسرع، وعدم وجود إعلانات، وحتى تحميل أكبر للملفات يصل إلى 4 جيجابايت.