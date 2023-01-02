ساينز .. البطل يتصدر «الأولى»

حقق الإسباني كارلوس ساينز الزمن الأسرع على سيارة أودي هجينة (هايبريد) في المرحلة الأولى التي انطلقت أمس ضمن منافسات النسخة الـ45 من رالي داكار، الذي تحتضنه السعودية، ويستمر حتى الـ15 من كانون الثاني (يناير) الحالي، وبمسافة تتخطى 8500 كيلومتر.

وأنهى ساينز، المتوج برالي دكار ثلاث مرات والفائز ببطولة العالم للراليات مرتين، المرحلة التي بلغت مسافتها 368 كيلومترا بفارق 23 ثانية عن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات للراليات (البحرين ريد إكستريم)، وبفارق 47 ثانية عن زميله في فريق أودي السويدي ماتياس إكستروم الأسرع في المرحلة التمهيدية السبت الماضي.

وفي فئة الدراجات النارية، كسب الدراج الأمريكي ريكي برابيك (هوندا) المرحلة الأولى بعد أن تلقى الأسترالي دانيال ساندرز (جاس جاس) عقوبة إضافة دقيقتين إلى توقيته ليتراجع في الترتيب كما منحت إدارة الرالي عقوبات زمنية لكل من التشيلي بابلو كوينتانيا (دقيقتان) والإسباني خوان باريدا (دقيقة) بسبب عدم التزامهما بالسرعة القانونية المحددة في كتيب المسار، على غرار ساندرز.

وتعرض البريطاني سام ساندرلاند حامل لقب فئة الدراجات العام الماضي إلى حادث في الكيلو 52 من المرحلة الخاصة، انسحب على أثره من المرحلة حيث تولى الفريق الطبي نقله إلى مستشفى ينبع لإجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان على سلامته.

وخطف الدراج الأرجنتيني مانويل إندوخار الزمن الأسرع في المرحلة الأولى لفئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، بفارق 44 ثانية عن الفرنسي ألكسندر غيرو حامل اللقب.