روسيا : لم نتخذ أي قرار بشأن انتقال منتخباتنا وأنديتنا إلى آسيا

قال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، إن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لم يعربوا عن نيتهم الانتقال للاتحاد الآسيوي حتى مع استمرار تعليق عضويتهم في الاتحاد الأوروبي، وقرر اليويفا والفيفا في فبراير حرمان جميع الفرق الروسية سواء الأندية أو المنتخبات الوطنية من المشاركة في مسابقاتهما بعد الحرب الروسيو الأوكرانية.

وأوضح رئيس الاتحاد الروسي أنه لم يعبر أي عضو في اللجنة التنفيذية عن رغبته بالانتقال للاتحاد الآسيوي"، لكن "تاس" ذكرت أن اللجنة التي اجتمعت أمس قررت إنشاء مجموعة عمل للتفاعل مع الفيفا واليويفا والاتحادات القارية الأخرى، وأضاف ديوكوف أن "المناقشة لم تكن تتعلق بالانتقال إلى آسيا .. اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بإشراك جميع الأطراف من أجل صياغة موقف موحد".

واستأنف الاتحاد الروسي ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن الاستئنافات ضد قرار الفيفا واليويفا بالإيقاف من جميع المسابقات تم رفضه في يوليو الماضي، وقبل الاتحاد الآسيوي أعضاء جدد من اتحادات قارية أخرى في الماضي، ورحب بأستراليا في مسابقاته بعد أن غادرت أوقيانوسيا عام 2006.