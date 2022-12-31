رونالدو نصراوي حتى 2025

أعلن نادي النصر البارحة التوقيع رسميا مع اللاعب البرتغالي كريستانيو رونالدو بعقد يمتد حتى 2025.

وذكر نادي النصر أمس أن رونالدو انضم إلى الفريق المنافس في دوري روشن السعودي لمدة عامين بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي، وقال: "وقع مسلي آل معمر رئيس النادي عقدا مع رونالدو لمدة موسمين حيث سيرتدي الرقم 7 وتمت مراسم التوقيع في العاصمة الإسبانية مدريد". وقال رونالدو بعد التوقيع: "متشوق لتجربة دوري جديد في دولة مختلفة، أنا متحمس لرؤية دوري مختلف".

وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرتغالي نحو 20 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية. وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت الخميس الماضي أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام 2023، ليواصل مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين، أمثال زميله السابق في ريال، سيرجيو راموس. وأضافت الصحيفة ومقرها مدريد أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس "36 عاما" بالانضمام للفريق في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

وكان "مانشستر يونايتد" قد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو الشهر الماضي بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003 حتى 2009.