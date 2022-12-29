طرح تذاكر مباريات "كأس السوبر الإسباني" للبيع

بدأت اليوم اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الدرعية 2022 طرح تذاكر مباريات "كأس السوبر الإسباني"، التي تنظمها وزارة الرياضة، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، وذلك للمشجعين وعشاق كرة القدم مـن داخـل المملكـة وخارجها عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط www.diriyahseason.sa.

ويحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الرياض منافسات هذا الحدث الكروي العالمي، بمشاركة ألمع نجوم الكرة الإسبانية والعالمية، حيث يتنافس فريق ريال مدريد "بطل الدوري الإسباني" مع فريق فالنسيا، ويلتقي فريق ريال بيتيس "بطل الكأس الإسباني" مع منافسه برشلونة، ليتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية على لقب كأس السوبر، حيث تقام هذه البطولة بنظام خروج المغلوب.

وتعد النسخة هي الثالثة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة، بعد نسخة عام 2020 التي أقيمت في مدينة جدة، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد على نظيره أتليتكو مدريد، فيما احتضنت مدينة الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022، وتوّج بلقبها أيضاً ريال مدريد، بعد فوزه على أتليتك بلباو.

