بسبب أزمة الطاقة .. 40 % من الألمان يؤيدون تأجيل الأحداث الرياضية

أعرب 40 في المائة من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لتأجيل عقد الأحداث الرياضية الكبرى بسبب أزمة الطاقة الحالية.

في المقابل أظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 43 في المائة من الألمان يؤيدون استمرار إقامة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم وهوكي الجليد وكرة السلة وكرة اليد إضافة إلى أحداث الرياضات الشتوية.

وكان الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية دعا بالفعل ما يقرب من 90 ألف ناد رياضي في بداية سبتمبر الماضي لخفض استهلاكها من الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. في المقابل حذر الاتحاد من إغلاق المنشآت الرياضية بسبب إجراءات توفير الطاقة.

وترى أكثر من 40 في المائة من الأندية الرياضية البالغ عددها 5000 ناد تقريبا، والتي شاركت في استطلاع أجراه الاتحاد، أنفسها معرضة لأضرار شديدة من أزمة الطاقة، وترى أكثر من 5 في المائة منها أن وجودها صار مهددا.

وعمل الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية والاتحاد الألماني لكرة القدم من أجل كبح أسعار الغاز الطبيعي والتدفئة المناطقية والكهرباء. وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الإجراءات المعتمدة ستفيد أيضا 24500 ناد لكرة قدم في ألمانيا. وبينما تمارس حاليا كالمعتاد رياضات في صالات مغلقة مثل كرة اليد وكرة السلة وهوكي الجليد، فإن الدوري الألماني لكرة القدم في عطلة شتوية طويلة بشكل استثنائي حتى 20 يناير المقبل بسبب بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في قطر.

واعتمادا على الظروف الجوية، تقام فعاليات الرياضات الشتوية الكبرى كالمعتاد هذا الموسم. ومع ذلك هناك جدل حول الاستخدام المكثف للطاقة في صالات الثلج الاصطناعي.