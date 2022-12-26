الحفل 74 لنادي سباقات الخيل .. "جني" تكسب التحدي و"قربه" تحصد كأس "الدفاع"

نظم نادي سباقات الخيل الحفل الـ 74، ضمن موسم 1443، مساء الجمعة 23 ديسمبر، 11 شوطا لسباقات السرعة على أرض المضمار الرملي في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، منها 9 أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وأهمها الشوطان 10 و11، والتي قدمت "تحدي نادي سباقات الخيل" و "كأس وزارة الدفاع - الفئة الثالثة".

أضافت الفرس ذات الثلاثة أعوام "جنى" للأمير فيصل بن خالد في مشاركتها الـ 10 لسجلها السباقي ثالث انتصاراتها، بنيل جائزة "تحدي نادي سباقات الخيل" على مسافة 1400م، بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وبتدريب عبدالله البداح، في زمن قدره 1:27.98 دقيقة، ضمن الشوط العاشر مفتوح الدرجات، متقدمة على نظيرتها "نجمة المحافل" التي جاءت ثانية، و "دولما" في المركز الثالث، وقام مدير عام السباقات، سالم بن محفوظ بتسليم الجائزة المالية البالغة 150 ألف ريال.

وحققت الفرس "قربة" لمالكها عبد الرحمن المخضوب "كأس وزارة الدفاع" المصنف محليا ضمن الفئة الثالثة، برفقة خيالها عادل الفريدي، وتدريب عبد الله الحزابي، زمنا قدره 1:40.52 دقيقة، ضمن الشوط الحادي عشر مفتوح الدرجات على مسافة 1600متر، ليكون رابع انتصار لها في سجلها السباقي، وهو أفضل زمن فوز لها حتى الآن، متقدمة في الشوط على المركز الثاني "معنوي" والثالث "شبل الحراق"، وسلم الكأس والجائزة البالغة 165 ألف ريال، الفريق الركن فهد الغفيلي، قائد القوات البحرية الملكية السعودية.