تفشي كورونا في الصين سببه السلالات المنتشرة حول العالم

قال مسؤولون في مجموعة عالمية تعمل على تتبع انتشار فيروس كورونا، إن تفشي مرض كوفيد - 19 في الصين يأتي بسبب سلالات الفيروس التي انتشرت في أنحاء العالم بالفعل، مع عدم وجود علامات حتى الآن على ظهور متحورات جديدة خطيرة.وأفادت وكالة "بلومبيرج"، بأن السلطات الصينية كانت قد قدمت 25 عينة جينية جديدة من بكين ومنغوليا الداخلية وقوانجتشو في الشهر الماضي إلى "المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن إنفلونزا الطيور"، وهي قاعدة بيانات يشارك فيها العلماء من جميع أنحاء العالم تسلسلات فيروس كورونا، كوسيلة لرصد التحورات الجديدة.وقد سمحت التغييرات الصغيرة، التي تحدث بشكل طبيعي بينما ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر، للعلماء بتتبع كيفية تحرك مسببات المرض في الصين، وتقديم الطمأنينة بشأن اتجاهه حتى الآن.من جانبه، قال بيتر بوجنر، الرئيس التنفيذي لـ"المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن إنفلونزا الطيور"، في مقابلة هاتفية، "لا يوجد دليل في هذه المرحلة يشير إلى وجود أي سلالات جديدة ذات أي أهمية".فيما قال زباستيان ماورير شتروه، كبير العلماء في مركز علوم البيانات العالمية في سنغافورة التابع لـ"المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن إنفلونزا الطيور"، إن التفاصيل التي تم جمعها من العينات الجينية هي لمحة سريعة عن الوضع الحالي للفيروس في الصين.وقد أعربت بعض سلطات الصحة والحكومات العالمية عن قلقها بسبب تفشي المرض في الصين، التي ربما تواجه تسجيل ما يصل إلى 37 مليون إصابة يومية جديدة، ما قد يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة خطيرة من شأنها أن تجتاح العالم مرة أخرى.وليس من الواضح ما سينتج عن الفيروس فيما بعد في الصين، بالنظر إلى أن نهج عدم التهاون الذي كانت تتبعه الصين من قبل، والاعتماد على اللقاحات الخاملة، أدى إلى تكوين مشهد مختلف تماما للمناعة.