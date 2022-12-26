انهيار منجم ذهب يحاصر 18 عاملا تحت الأرض

أدى انهيار في منجم ذهب في منطقة شينجيانج، شمال غرب الصين إلى احتجاز 18 عاملا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودا للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.وكان نحو 40 شخصا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة ينينج، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان.وتم انتشال 22 عاملا، لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" أن "عملية إنقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".وأظهرت الأعوام الماضية تحسنا بالنسبة إلى مسألة السلامة في المناجم في الصين، كما ازدادت التغطيات الإعلامية للحوادث الكبرى التي كان يتم التغاضي عنها في السابق.لكن بعض الحوادث لا تزال تقع، خاصة في المناطق النائية التي يتم فيها التساهل بمسائل السلامة.وفي أيلول (سبتمبر) العام الماضي، بعد عملية بحث مضنية عثر على جثث 19 عاملا من عمال المناجم تحت الأرض في أعقاب انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية.وفي كانون الأول (ديسمبر) 2021 انتشل رجال الإنقاذ 20 عاملا أحياء من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانشي الشمالية، بينما توفي اثنان.