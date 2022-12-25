إدراج وبدء تداول أسهم "السيف غاليري" الثلاثاء المقبل

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" في السوق الرئيسة اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 / 12 / 2022 برمز تداول 4192 وبالرمز الدولي SA15M1PI1G19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 % مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 %.

حيث إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 %، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.