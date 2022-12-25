نحو 1.2 مليون ألماني يشعرون بالوحدة خلال 2022

كشفت إحصائية أن المكالمات التي تلقتها خطوط الرعاية النفسية في ألمانيا هذا العام تتعلق بموضوع الشعور بالوحدة.

وتعقيبا على الإحصائية، قال لودجر شتورش رئيس مجموعة عمل الرعاية النفسية الهاتفية على مستوى ألمانيا، للوكالة "الألمانية"، "خاصة منذ بداية جائحة كورونا كانت تذكر هذه المشكلة مرارا، وتمس جميع الفئات العمرية، ويخبرنا عديد من المتصلين الآن بأنهم يواجهون مشكلة في إعادة التواصل مع أشخاص آخرين"، وبحسب البيانات، انهارت العلاقات غير المتينة على مدار فترة كورونا.

وإجمالا، اتصل نحو 1.2 مليون شخص بخدمة الاستشارات النفسية عبر الهاتف في 2022، وهو عدد مماثل تقريبا للعدد الذي تم تسجيله العام السابق، بحسب بيانات شتورش. كما أجاب نحو 7700 متطوع على 43 ألف رسالة بريد إلكتروني، و37 ألف محادثة.