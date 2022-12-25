الحيوانات والنباتات .. مصدر إلهام لاكتشافات علمية كثيرة

في ظل التهديدات المتأتية من التغير المناخي والأنشطة البشرية، تظهر الحيوانات والنباتات أكثر من أي وقت مضى فائدة وأهمية للبشرية، ولا تزال تشكل مصدر إلهام لاكتشافات علمية كثيرة، بشكل غير متوقع أحيانا.

وصرح ألون جوروديتسكي من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين، للوكالة "الفرنسية"، بأن "مئات ملايين الأعوام مضت في تحسين حلول أنيقة لمشكلات معقدة للغاية. لذلك إذا نظرنا إليها، يمكننا توفير الوقت والعثور على حلول صالحة على الفور".

من أدوات تسخين الأطباق المصنوعة من جلد الحبار إلى استخدام مخاط البقر للتصدي للفيروسات المنقولة جنسيا، فيما تأتي مجموعة مختارة من الأعمال العلمية المنشورة في عام 2022 المستوحاة من الطبيعة.

يمكن للبامية، وهي نبات استوائي يستخدم في تحضير أطباق كثيرة من مطابخ عالمية مختلفة، أن تحقق نتائج قوية، في المطبخ وأيضا في الطب.

فهذا الخضار الأخضر ذو الملمس اللزج ألهم بشكل خاص مالكولم شينج من جامعة مانيتوبا الكندية، إذ اكتشف أن عصيره، بعد ضغطه ثم تجفيفه ليتحول إلى مسحوق، يمكن تحويله إلى هلام حيوي فعال يشكل حاجزا ماديا يمكن أن يحفز عملية تخثر الدم. ويمكن الاستعانة بهذه الخاصية لصنع ضمادة طبيعية لوقف النزيف بسرعة في العمليات الجراحية.

وإثر اختبار هذا الابتكار على جروح في القلب والكبد لدى الكلاب والأرانب، أدت هذه المادة الهلامية إلى وقف النزيف في دقيقة واحدة، من دون استخدام الغرز.

ومن المقرر إجراء تجارب بشرية على هذا الابتكار في الأعوام القليلة المقبلة.

- مخاط البقر ضد الأمراض المنقولة جنسيا - عندما نفكر في مخاط البقر، يكون رد الفعل الأول غالبا هو الاشمئزاز. لكن دراسة أشارت في أيلول (سبتمبر) إلى أن مادة تعتمد على هذا المخاط قد تكون فاعلة أيضا في الحد من انتشار الأمراض المنقولة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الهربس.

يتكون المخاط من بروتين يسمى "موسين" قد تكون له خصائص مضادة للفيروسات.