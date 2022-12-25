روبوت «برسيفيرانس» يرسل أول عينة من صخور المريخ إلى الأرض

أودع روبوت "برسيفيرانس" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أول عينة من صخور المريخ إلى الأرض.

وقد بدأ الروبوت مهمته للعثور على مؤشرات حيوية قديمة في الطين على الكوكب الأحمر في 22 أبريل، يمكن أن تشير إلى وجود حياة غريبة هناك.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، كانت المركبة تتجول حول دلتا للبحث عن مواقع أخذ العينات التي قد تحتوي على ميكروبات عضوية قديمة، قبل الحفر لاستخراج العينة.

ويحتوي أنبوب التيتانيوم على قلب من الصخور النارية المستخرجة من منطقة حفرة جيزيرو في المريخ وتسمى "جنوب" في 31 يناير.

وتمت تسمية العينة بشكل غير رسمي باسم Malay، وهي نسخة مكررة لواحدة من 17 عينة مخبأة حاليا في قلب "برسيفيرانس".

وأسقطت Malay في قاعدة الدلتا في 21 ديسمبر، في موقع يعرف باسم Three Forks، في إشارة إلى المكان الذي تم فيه دمج ثلاثة خيارات للطريق إلى دلتا.

ويمثل هذا أول عشر نسخ مكررة سيتم إيداعها هنا خلال الشهرين المقبلين، ولكن من الناحية المثالية، لن تكون هناك حاجة إليها.

وتتمثل الخطة في تسليم "برسيفيرانس" عيناتها الأصلية إلى مركبة هبوط آلية ستصل إلى المريخ في المستقبل.

وسيستخدم المسبار بعد ذلك ذراعا آلية لوضع الأنابيب في كبسولة الاحتواء الخاصة بصاروخ صغير، التي سيتم إطلاقها بعد ذلك إلى مدار المريخ.

وهناك، ستأتي مركبة فضائية أخرى لالتقاط كبسولة الاحتواء وإعادتها إلى الأرض، فيما يعرف باسم حملة عودة عينة المريخ.