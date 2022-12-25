3 مواجهات .. تقدم وهروب

تنطلق الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم، بثلاث مواجهات تبحث خلالها الفرق عن مراكز أفضل أو الهروب، حيث يلعب ضمك مع الوحدة، والعدالة مع أبها، والاتفاق مع الخليج.ويملك ضمك (16 نقطة)، أبها (13 نقطة)، الاتفاق (10 نقاط)، الوحدة (7 نقاط)، العدالة والخليج ولكل منهما (4 نقاط).وسيكون ضمك مطالبا بالفوز حتى يزاحم على المراكز الأولى، ولا سيما بعد تعثره بالتعادل أمام الاتفاق دون أهداف في الجولة الماضية، التي لم تلعب فيها الوحدة بعد تأجيل مباراتها مع الفتح من قبل لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي لتلعب في الـ26 من يناير المقبل.أما أبها فيأمل في مواصلة انتصاراته بعد تخطيه الطائي 2 /1، للتقدم إلى الأمام، إلا أنه يصطدم بالعدالة الذي يعاني كثيرا في ظل نتائجه التي آخرها الخسارة الكبيرة أمام التعاون 1 /4 في الجولة الماضية، ويبحث عن توازن يعيده إلى التنافس للابتعاد عن آخر الترتيب، خصوصا أنه لم يحقق سوى فوز واحد أمام الفيحاء 2 /1 في الجولة السادسة.وفي المباراة الثالثة، يخطط الاتفاق لاقتناص النقاط والتقدم خطوة، بعد التعادل الأخير مع ضمك، فيما الخليج يبحث عن فوز ثان غائب من الجولة الخامسة بعد أن كسب الباطن 1 /0.