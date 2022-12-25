كأس السوبر .. النصر والاتحاد يصطدمان

وضعت قرعة كأس السوبر السعودي، التي سحبت أمس، فريقي النصر والاتحاد لكرة القدم، وجها لوجه، فيما سيصطدم الفيحاء بنظيره الهلال. واستحدث اتحاد القدم السعودي، نظاما جديدا للبطولة، حيث ستلعب مبارياتها بنظام التجمع بين الفرق الأربعة خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير 2023.

وكان نظام البطولة القديم، عبارة عن مباراة واحدة فقط، تجمع بين بطلي الدوري والكأس، لتحديد بطل السوبر. ويشارك الهلال بصفته بطلا للدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، والفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يشارك الاتحاد باعتباره وصيف دوري المحترفين، والنصر سيشارك بصفته ثالث الدوري بدلا عن وصيف الكأس الهلال. من جانبه، أكد نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي، أن اللجوء للقرعة المفتوحة للنسخة الأولى جاء بعد أن حصل الهلال على بطولة الدوري، وكذلك وصافة كأس الملك، وقال، "حين تم الإعلان عن البطولة بنظامها الجديد، أعلن في الوقت نفسه عن وجود آليتين لإقامتها، الآلية الأولى إذا لم يتكرر البطل والوصيف في البطولتين، الدوري والكأس تقام بنظام المقص، أما في حال تكرار أي من الفرق الأربعة فهنا نلجأ إلى القرعة المفتوحة، كما في الهلال الذي حاز لقب الدوري وجاء وصيفا في كأس الملك، أيضا يمكن الرجوع إلى الترتيب في الدوري لاختيار الثالث، أو حتى الرابع". وأضاف، "مباريات السوبر تلعب كأنها نهائي، وحال انتهت بالتعادل ستتجه لركلات الترجيح، والحضور الجماهيري سيكون متاحا للفريقين 50 في المائة لكل فريق".