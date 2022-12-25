تذاكر «الأخضر» بـ 25 دولارا

أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن تذاكر "خلجي 25" ستسمح بحضور مباراتين تختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الأخضر بـ 30 دولارا، الأصفر 20 دولارا، الأحمر 14 دولارا، والأزرق عشرة دولارات. وكان الاتحاد العراقي قد أطلق عملية بيع تذاكر مباريات "خليجي 25" في البصرة التي ستنطلق في الفترة من السادس إلى الـ19 من كانون الثاني (يناير) المقبل.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979 وتوج المنتخب العراقي فيها بأول ألقابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.

وأشار الاتحاد العراقي إلى أنه يتمنى أن تكون عملية شراء التذاكر ميسرة وسهلة من أجل حضور المباريات، وقال "آلية بيع التذاكر ستكون إلكترونيا، وحدد موقعا إلكترونيا خاصا ببيع التذاكر حسب كل وخصصت اللجنة المنظمة خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في البصرة، بينما قررت الحكومة العراقية إلغاء الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول إلى أراضيها البالغة 200 دولار في إطار التشجيع لحضور المباريات، فضلا عن تسهيلات منتظرة تتصل بآلية الدخول.

يذكر أن كأس الخليج يقام كل عامين حيث أوقعت قرعة "خليجي 25" منتخبات العراق، السعودية، اليمن، وعمان في المجموعة الأولى، وقطر، الإمارات، الكويت، والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.