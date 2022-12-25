دياز يشرح خطة النصر

دخل الكوري الجنوبي جانج سو مدافع فريق الهلال لكرة القدم، خيارات المدرب الأرجنتيني رامون دياز لمواجهة النصر غدا على ملعب مرسول بارك، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث شارك في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه العلاجي.

وواصل الثلاثي سلمان الفرج، علي البليهي، والمالي موسى ماريجا برامجهم التأهيلية خلال الحصة التدريبية التي جرت أمس.

وبدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يشرح دياز عديدا من الجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها لحسم النزال، ومن ثم اختتمه بمناورة على جزء من الملعب.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد (20 نقطة)، ولا يفصله عن النصر المتصدر ووصيفه الشباب سوى نقطتين حيث لكل منهما (22 نقطة).