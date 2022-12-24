لا رسوم للدخول خلال «خليجي 25»

ألغت العراق الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق "رسوم الفيزا" لكل من يرغب في حضور فعاليات دورة كأس الخليج في نسختها الـ25 المقررة في البصرة من السادس من كانون الثاني (يناير) المقبل. وأكد أحمد الموسوي عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة الإعلامية في "خليجي 25" أن محمد السوداني رئيس الوزراء، وجه بإلغاء الرسوم في خطوة تهدف إلى دعم البطولة، وتسهيل وجود الجماهير وحضورهم لمنافساتها بسهولة وانسيابية عالية، وقال، "ستسهم هذه الإجراءات في تسهيل دخول الجماهير من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة مباريات البطولة".

وأكد الموسوي أن الاتحاد العراقي - معززا بالدعم الحكومي والتعاون مع الحكومة المحلية في البصرة - وفر جميع مستلزمات نجاح البطولة من النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية، وذلك من أجل إظهارها بشكل يليق بتاريخ الكرة والبطولات الخليجية.

من جهته، أكد اتحاد كأس الخليج أن البصرة تسابق الزمن من أجل أن تظهر بأحلى صورة، وقال، "البصرة تواصل إكمال كل ما يليق بـ"خليجي 25"، حيث الملاعب التي ستحتضن المنافسات، وهي ملعب المدينة الرياضية الدولي وملعب الميناء الدولي وملاعب التدريب، كما أن أغلب الفنادق تحمل تصنيف "خمس نجوم" في البصرة، وجاهزة لاستقبال ضيوف العراق".