نزاهة «فيفا»: لا يوجد تلاعب في مونديال 2022

أكدت هيئة الحفاظ على النزاهة، التي عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمراقبة حوادث التلاعب في مباريات كأس العالم 2022 والقضايا المتعلقة بالنزاهة، أن تحقيقاتها أسفرت عن عدم وجود أي تلاعب في المباريات خلال البطولة، وذلك بعد انتهاء عملها في الـ22 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وكانت هيئة الحفاظ على نزاهة البطولة قد حللت كل تقارير مراقبة أسواق المراهنات القانونية، وأجرت تحريات قضائية عدة، كما حرصت على متابعة أماكن المنافسة عن كثب بحثا عن أي سلوك مشبوه، لتتوصل في نهاية المطاف إلى عدم وجود أي تهديد للتلاعب بالمباريات التي أجريت في قطر خلال البطولة.

وقد ضمنت الهيئة استجابة سريعة ومهنية لكل تنبيهات التلاعب بالمباريات والقضايا المتعلقة بنزاهة كأس العالم.

وقال الاتحاد الدولي "سيواصل "فيفا" العمل مع أعضاء هيئة الحفاظ على النزاهة ليحمي القادم من بطولاته انطلاقا من كأس العالم للسيدات 2023، كما سيواصل تطوير استراتيجيات النزاهة مع اتحاداته القارية والوطنية وباقي الشخصيات الفاعلة في مكافحة التلاعب في المباريات".