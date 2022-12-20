متى يعود نجوم كأس العالم 2022 للدوريات المحلية؟

أسدل الستار أول أمس الأحد على نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث توج منتخب الأرجنتين باللقب، عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية.

ولم يكن هناك متسعا من الوقت أمام نجوم مونديال 2022 لالتقاط الأنفاس قبل استئناف الدوريات المحلية في أوروبا وأمريكا الجنوبية منافساتها من جديد.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء على موعد عودة نجوم الساحرة المستديرة في العالم لاستئناف مشوارهم مع أنديتهم مرة أخرى.

ليونيل ميسي وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) بعد المبارزة الثنائية التي جرت بينهما في نهائي المونديال، والأرقام القياسية التي حققها كل منهما بأحد أعظم المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم، يستعد ميسي ومبابي للاصطفاف من جديد مع فريقهما.

ومازال من غير المعلوم التعرف على موعد مشاركتهما من جديد مع فريق باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، حيث يستعد سان جيرمان لمواجهة ضيفه ستراسبورج في 28 ديسمبر الجاري، قبل أن يواجه لانس في الأول من يناير المقبل.

ومن المرجح أن يلعب كل من المغربي أشرف حكيمي والبرازيلي ماركينيوس ضد ستراسبورج مع فريق العاصمة الفرنسية.

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) لعب حارس المرمى الأرجنتيني مارتينيز دورا رئيسيا في فوز منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثالثة، وربما يعود لفريقه أستون فيلا في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ضيفه ليفربول، يوم الاثنين القادم، في فترة مباريات (بوكسينج داي).

وتصدى مارتينيز لركلتي ترجيح في فوز الأرجنتين على هولندا بدور الثمانية للمونديال، كما قام بإنقاذ حاسم في النهائي، ليحرم فرنسا من الفوز في الوقت الإضافي، قبل أن يتصدى لركلة ترجيح أمام منتخب (الديوك).

وفي حال عدم لحاقه بمواجهة ليفربول، فمن المحتمل أن يشهد لقاء أستون فيلا مع مضيفه توتنهام هوتسبير في الأول من الشهر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن عودة الحارس الأرجنتيني، الذي تصدي لركلتي جزاء ترجيحيتين في النهائي، لفريقه الإنجليزي.

هاري كين وهوجو لوريس (توتنهام هوتسبير) تقاسم هاري كين، خلال مشاركته في كأس العالم بقطر، صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا مع النجم المعتزل واين روني، لكن المونديال انتهى بشكل بائس لنجم توتنهام، بعدما أضاع ركلة الجزاء الثانية التي احتسبت لمنتخب (الأسود الثلاثة) أمام فرنسا بدور الثمانية، ليتسبب في وداع المنتخب الإنجليزي للمسابقة التي غاب لقبها عن خزائنه منذ نسخة عام 1966 ويأمل كين في أن يصبح جاهزا برفقة زميليه الكوري الجنوبي سون هيونج مين والبرازيلي ريتشارليسون، عندما يعود توتنهام لمنافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه برينتفورد يوم الاثنين القادم.

وربما يحتاج لوريس، قائد منتخب فرنسا لوقت أطول للتعافي بعد الخسارة الموجعة للقب العالمي، حيث من المحتمل أن يعود لفريقه اللندني خلال لقائه مع ضيفه أستون فيلا.

جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) وجوسكو جفارديول (لايبزج) برز كل من اللاعب الإنجليزي الشاب بيلينجهام، والمدافع الكرواتي جفارديول كنجمين عالميين في المستقبل خلال مونديال قطر، لكنما لن يعودا للعب مع فريقيهما بالدوري الألماني حتى أواخر يناير القادم بسبب العطلة الشتوية السنوية في الدوري الألماني (بوندسليجا).

يتطلع بيلينجهام الذي ظهر بشكل لافت مع منتخب إنجلترا في المونديال القطري، للعودة إلى اللعب مع دورتموند في مباراته على أرضه ضد أوجسبورج في 22 يناير المقبل، في حين يمكن لجفارديول اللعب مع فريقه لايبزج، ضد بايرن ميونخ في 20 من الشهر ذاته.

أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) وسفيان أمرابط (فيورنتينا) من غير المرجح أن يظهر جريزمان ، الذي كان تأثيره جوهريا في خط وسط منتخب فرنسا، خلال الفوز على إنجلترا والمغرب في دور الثمانية وقبل نهائي المونديال على الترتيب، مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني ضد أرينتيرو بعد غد الخميس بالدور الثاني لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المحتمل أن يشارك النجم الفرنسي خلال أولى لقاءات الفريق بالدوري الإسباني ضد إلتشي يوم 29 ديسمبر الجاري.

من جانبه، ينتظر أن يعود لاعب الوسط المغربي القوي سفيان امرابط لفريقه فيورنتينا خلال لقائه ضد مونزا بالدوري الإيطالي في الرابع من يناير القادم.

وساهمت الديناميكية التي تمتع بها امرابط بوسط الملعب في بلوغ منتخب المغرب للدور قبل النهائي في المونديال كأول فريق عربي وأفريقي يصل لهذا الدور.