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السعودية
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النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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سوق دبي
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«التنافسية» يستعرض اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
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إصدار 24.5 ألف شهادة حجم المنشأة .. تعفي من شرط الضمان لدخول المنافسات
1.1 تريليون دولار قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج خلال عام
إبقاء هدف حماية 30 % من الكوكب في مسودة اتفاق «كوب 15» للتنوع البيولوجي
طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية .. 27 مادة تستبعد تعارض المصالح
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كاريكاتير
كاريكاتير 2022/12/19
كاريكاتير
كاريكاتير 2022/12/19
الاثنين 19 ديسمبر 2022
فهد الخميسي
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