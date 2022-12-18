بركلات الترجيح .. الأرجنتين بطلا لكأس العالم للمرة الثالثة

أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة بعد الفوز 4-2 بركلات الترجيح على فرنسا في المباراة النهائية عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في قطر اليوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم تقدمت الأرجنتين، قبل أن تدرك فرنسا التعادل ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.