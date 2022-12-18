أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة بعد الفوز 4-2 بركلات الترجيح على فرنسا في المباراة النهائية عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في قطر اليوم الأحد.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم تقدمت الأرجنتين، قبل أن تدرك فرنسا التعادل ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
بركلات الترجيح .. الأرجنتين بطلا لكأس العالم للمرة الثالثة
أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة بعد الفوز 4-2 بركلات الترجيح على فرنسا في المباراة النهائية عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في قطر اليوم الأحد.
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