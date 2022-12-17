بدء سريان قرار توطين أنشطة البريد ونقل الطرود

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق قرار توطين «أنشطة البريد ونقل الطرود» في جميع مناطق المملكة؛ اعتبارا من تاريخ 17 / 12 / 2022 ، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه الأنشطة، واستمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ويشمل قرار توطين «أنشطة البريد ونقل الطرود» في مرحلته الأولى توطين 14 نشاطًا من أنشطة البريد بنسبة 100%؜ مع استثناء مهن عامل نظافة وعامل شحن وتفريغ حيث يستهدف القرار توطين خدمات البريد ونقل الطرود، وما تتضمنه من وظائف تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ونقل الطرود (محلي ودولي)، ونقل الطرود (محلي)، وأنشطة البريد السريع، وأنشطة نقل البريد والطرود بالحقيبة، وأنشطة استلام وتسليم ونقل البعائث والطرود البريدية، وتقديم خدمات إدارة الغرف البريدية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعالجة والتخزين للبعائث والطرود البريدية وإعادة توزيعها، وتقديم الخدمات اللوجستية البريدية، وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، وأنشطة خدمات البريد الخاصة وإيصال المعاملات، وأنشطة البريد العادي، وأنشطة البريد الممتاز، وأنشطة البريد الأخرى.

يذكر أن القرار الصادر سابقاً شمل توطين مهن "الرؤساء التنفيذيين بنسبة 100%"، و"وظائف المستوى الأول للإدارة العليا بنسبة 60%، والتي تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 01 / 04 / 2023 فيما تشمل في المرحلة الثانية توطين وظائف "المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة 70%، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 01 / 10 / 2023 .











