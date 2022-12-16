ألمانيا .. انفجار أكبر حوض أسماك في العالم

انفجر حوض أسماك ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 12 مترا في بهو أحد فنادق برلين الفخمة، ما أدى إلى تدفق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها ووقوع جريحين، على ما أعلنت الشرطة وعناصر الإنقاذ أمس.

ويصف الموقع الإلكتروني لـ"أكوا دوم" حوض الأسماك هذا أنه "أكبر حوض أسطواني في العالم".

وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب لا تزال غير معروفة بحسب الشرطة وعناصر الإنقاذ.

وفضلا عن الأضرار الناجمة عن تسرب المياه، أوقع الانفجار جريحين أصيبا بشظايا ونقلا إلى المستشفى للمعالجة.

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل، الموجود في بهو فندق "راديسون بلو"، يحوي أكثر من مليون لتر من المياه، فيها نحو 1500 سمكة استوائية.

وأوضح ناطق باسم فرق الإنقاذ للوكالة "الفرنسية"، أن "المياه والأسماك تدفقت في الطابق الأرضي"، فيما جرى إخلاء الفندق.

وحضر مكان الحادثة بصورة عاجلة نحو 100 عنصر إغاثة. واستخدمت الشرطة الكلاب في البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض.

وأكد ناطق باسم عناصر الإغاثة أن الانفجار ليس ناجما عن تشقق بسيط في حوض الأسماك، بل ما حدث هو "انفجار الحوض".

وأفادت الشركة المسؤولة عن النقل في العاصمة عبر حسابها في تويتر أن الشرطة أغلقت جزئيا أمام حركة المرور، شارع كارل ليبكنخت المجاور، الذي يعد شريانا رئيسا في وسط برلين، بسبب "كمية المياه الكبيرة جدا التي تدفقت على الطريق".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل، من المرجح أن يكون نزلاء الفندق قد التقطوها، حوض الأسماك المتضرر بشكل كبير، وشظايا كبيرة من الزجاج متناثرة في المكان، في الوقت الذي لا تزال فيه المياه تتسرب من الحوض.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن كريستيان، أحد الشهود، قوله، "سمعنا صوت طقطقة أيقظنا".

وأضاف، "قالت لي زوجتي إن شيئا ما طار أمام النافذة. ذهبت لمعاينة ما حصل، فتبين أن الحوض الذي كان سليما في الليلة الفائتة قد انفجر".