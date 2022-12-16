التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 10.1% خلال نوفمبر 

تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وذكر مكتب الاحصاء الأوروبي "يوروستات" أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ارتفعت في نوفمبر بنسبة سنوية تبلغ 10.1 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الشهر السابق عليه.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن أول تباطؤ في معدل التضخم خلال عام ونصف سمح للبنك المركزي الأوروبي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة، بعد رفعها بواقع 75 نقطة أساس خلال المرتين السابقتين.

غير أنه في ظل التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بأكثر من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 في المائة حتى عام 2025، ألمحت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أنه سوف يتم رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة خلال أول اجتماعين للبنك العام المقبل.