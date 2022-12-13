قطر تستضيف مواجهات دوري أبطال آسيا الحاسمة لمنطقة الغرب

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، باستثناء النهائي.

وتشهد مواجهات دور الثمن نهائي لمنطقة الغرب لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع الأهلي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد الإيراني.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ 16 يومي 19 و 20 فبراير 2023، ودور الـ 8 يوم 23 فبراير، ودور الـ 4 يوم 26 فبراير.

ويشار إلى أن مباراة الذهاب من الدور النهائي سوف تقام يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).