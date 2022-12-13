انتهت أسطورة تيمومي .. وبدأت أسطورة النصيري

في عام 1986م في بطولة كأس العالم في المكسيك قدم أساطير المغرب بادو الزاكي وتيمومي وعزيز بو دربالة ملاحم كروية في كأس العالم بعدما تصدروا مجموعتهم التي ضمت إلى جانبهم إنجلترا وبولندا والبرتغال.

وفي دور الستة عشر وقف الحظ والتحكيم ضد أسود الأطلسي في مباراتهم أمام ألمانيا الغربية وخسروا بصعوبة بعد تسديدة لوثر ماتيوس من خطأ غير صحيح.

محاولات المنتخب المغربي بعد 1986م كانت محبطة وكان يحتل المركز الأخير أو قبل الأخير في كل مشاركة، لكن في هذه النسخة استطاع أسود الأطلسي إعادة ملاحم 1986م في المكسيك بل وتفوقوا على جيل الأساطير المغربية ووصلوا إلى نصف النهائي.

هذا الإنجاز كتب تاريخ جديد من الأمجاد المغربية سوف ينسي الجماهير جيل 86م ويخلد أساطير جديدة مثل زياش وحكيمي ومرابط وبونو والنصيري.

ما فعله أسود الأطلسي سيصعب كثيراً من مهمة المنتخبات العربية في بطولات كأس العالم القادمة لصعوبة تكرار الإنجاز.