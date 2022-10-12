تسجيل وتوثيق أكثر من 100 موقع أثري جديد في السعودية يرفع عددها إلى 8500

أعلنت هيئة التراث اليوم، تسجيل وتوثيق 101 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية، وحظيت حائل بالنصيب الأكبر بواقع 81 موقعا أثريا، في حين جاءت 9 مواقع أثرية في تبوك، و 6 مواقع في المدينة المنورة، و 3 مواقع في القصيم، وموقع واحد في كل من عسير، والجوف، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة حتى الآن إلى 8528 موقعا أثريا في مختلف أنحاء المملكة.

ويأتي تسجيل هذه المواقع استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني، حيث تعمل هيئة التراث على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، ومن ثم إسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.