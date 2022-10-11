أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف حول النمو .. قطاع النفط والغاز هبط 1.4 %

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.

وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 في المائة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وفقا لـ"رويترز".

ومن بين أهم محركي الأسواق، تراجعت أسهم جيفودان 5.8 في المائة ، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.