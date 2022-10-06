في كل مساء،حين تدق الساعة نصف الليل،وتذوي الأصواتأتداخل في جلدي أتشرب أنفاسيوأنادم ظلي فوق الحائطأتجول في تاريخي، أتنزه في تذكاراتيأتحد بجسمي المتفتت في أجزاء اليوم الميتتستيقظ أيامي المدفونة في جسمي المتفتتأتشابك طفلاً وصبياً وحكيماً محزوناًيتآلف ضحكي وبكائي مثل قرار وجوابأجدل حبلا من زهوي وضياعيلأعلقه في سقف الليل الأزرقأتسلقه حتى أتمدد في وجه قباب المدن الصخريةأتعانق والدنيا في منتصف الليل.حين تدق الساعة دقتها الأولىتبدأ رحلتي الليليةأتخير ركنا من أركان الأرض الستةكي أنفذ منه غريباً مجهولاًيتكشف وجهي، وتسيل غضون جبينيتتماوج فيه عينان معذبتان مسامحتانيتحول جسمي دخان ونداوهترقد أعضائي في ظل نجوم الليل الوهاجة والمنطفأةتتآكلها الظلمة والأنداء، لتنحل صفاء وهيولي.