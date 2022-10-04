أيديولوجية بريكست تكمن وراء اضطراب الأسواق البريطانية

يتعلق الأمر بفشل بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. لا، انتظروا، الأمر كله يتعلق في الواقع بتشديد الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار. قد ينظر حزب المحافظين الأكثر انتقادا لأنفسهم إلى الامتداد الأيديولوجي المفرط والتجاهل للمالية العامة في بيان وزير المالية، لكن هناك أكباش فداء كثيرين لهبوط السوق التي شهدت انخفاض الجنيه وقفزة في عوائد السندات.

لكن هذه الأسباب المباشرة ليست سوى السندان الذي يضرب عليه الاقتصاد البريطاني. هناك أمر أساس لا يمكن ذكره، الضرر الاقتصادي الناجم عن بريكست، وبشكل أكثر تحديدا الاقتصاد الخيالي لحزب المحافظين المتشدد. بطبيعة الحال، لا يريد المحافظون تقبل أن سياستهم المميزة تجعل الأمة أكثر فقرا. يخشى حزب العمل تنفير الناخبين الذين صوتوا لمصلحة خروج بريطانيا. مع ذلك، فإن الدليل هو أن الجمهور بدأ فهم الأمور.

تتفاعل الأسواق في المقام الأول مع بيان مالي سيئ صدر عن كواسي كوارتنج. لكن كل من قرارات وزير المالية والانتقاد اللاذع هما تتويج للإجراءات والمواقف التي تنبع جميعها من الحكم الديكتاتوري المطلق لبريكست، بداية من فقدان الوصول إلى السوق، والمواجهات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التجارية المبالغ في التطبيل لها التي تضيف القليل إلى الناتج المحلي الإجمالي، والهجوم المستمر على المؤسسات البريطانية وهجوم رئيسة الوزراء ليز تراس على التشدد الاقتصادي. فهم المستثمرون الأمر. بريطانيا لم تعد مثلما كنت تراهن عليها سابقا.

كان تصريح كوارتنج الأسبوع الماضي مجرد مظهر من مظاهر سمو الأيديولوجية على الاقتصاد. كان السعي اليائس لاستراتيجيات النمو غير التقليدية مدفوعا جزئيا بتراجع الإنتاجية 4 في المائة على مدار 15 عاما، التي تعزى باستمرار إلى صفقة بريكست.

لذا فإن الاقتصاد البريطاني يظهر الأضرار المصاحبة لخروج بريطانيا الفاشل من الاتحاد الأوروبي الذي أضعف مقاومتها للصدمات. عندما أصيبت الأسواق بالفزع الأسبوع الماضي، لم يكن هناك كثير ليطمئنها.

كانت هناك علامات تحذيرية. المحافظون محقون في أن قوة الدولار أدت إلى تراجع معظم العملات - على الرغم من أن انخفاض الجنيه الاسترليني حاد للغاية - لكن يجب وضعها في السياق الأوسع لانخفاض الجنيه منذ بريكست. فقط في بداية فترة التعافي المبكر من الجائحة في المملكة المتحدة، اقترب الجنيه الاسترليني من المستويات التي تمتع بها في الأشهر التي سبقت التصويت على بريكست. أدى ذلك إلى تعميق الفجوة التضخمية. منذ حزيران (يونيو) الماضي، كان أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يحذر من أن الاقتصاد "يضعف في وقت مبكر نسبيا وأكثر من غيره إلى حد ما". زاد نقص العمالة الناجم عن بريكست وارتفاع أسعار المواد الغذائية من الضغوط.

لم تعد القطاعات الرئيسة في صدارة الأولوية، على الرغم من وجود مؤشرات على الأقل على وجود موقف أكثر إيجابية تجاه الخدمات المالية. يواجه علماء المملكة المتحدة طردا من برنامج هورايزون التابع للاتحاد الأوروبي ردا على الموقف المتشدد للحكومة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ينبغي عدم النظر إلى خروج وزير المالية في بيانه عن معايير الحصافة المالية بمعزل عن غيره، بل كجزء من تجاهل الاقتصاد الذي دفع المحافظين منذ استفتاء 2016. كانت ميزانية كوارتنج نقطة النهاية المنطقية لاستراتيجية خفض الضرائب التي طالب بها مؤيدو بريكست في السوق الحرة. لكن بما أن الصدمات الخارجية والسياسات الحزبية التي حالت دون خفض الإنفاق هي الجانب الآخر لهذه الاستراتيجية، فقد كان من الأسهل إعلان نهاية التشديد الاقتصادي.

هذا ما يحدث إذا استمررت في إخبار نفسك بأن الآخرين مخطئون. بشكل مشابه، إذا أمضيت ستة أعوام في إزالة المؤسسات التي تدعم الاستقرار السياسي، وتعليق عمل البرلمان بشكل غير قانوني، وانتقاد القضاء وتآكل الضوابط والتوازنات، فلن تندهش إذا بدأ المستثمرون القلق. حتى الآن، يفضل المحافظون إلقاء اللوم على البنك المركزي لعدم بذله مزيدا من الجهد لحماية البلاد من عدم ضبط النفس المالي لحكومتهم. المقارنات بإيطاليا أو تركيا مبالغ فيها، لكن ينبغي أن يكون من المثير للقلق أن هناك من يفكر فيها حتى.

حظ حزب المحافظين الوحيد هو خوف حزب العمال من هذه القضية. تعامل زعماؤه بحذر مع الأمر في مؤتمر الحزب هذا الأسبوع، مفضلين التعميمات حول "إنجاح بريكست" وأمثلة على التغييرات المهمة لكن التدريجية. الأولوية الوحيدة لكير ستارمر هنا هي منع هجمات حزب المحافظين عبر التعهد بعدم إضعاف ضوابط الهجرة من خلال الانضمام مرة أخرى إلى السوق الموحدة. مع تقدم في استطلاع للرأي مكون من 17 نقطة وحكومة تدمر نفسها، فلماذا تخاطر عندما تكون هناك أهداف أسهل؟

مع ذلك، فإن ما كان ذات يوم ثقبا اقتصاديا بطيئا أصبح الآن هسهسة مسموعة. لقد جعل الأسبوع الماضي الناخبين، ولا سيما أصحاب الرهون العقارية البالغ عددهم 8.3 مليون، أكثر تقبلا للحجة القائلة إن المحافظين أساؤوا إدارة الاقتصاد. ينبغي أن يكون إفساد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محوريا في هذا النقد. "سيقول كثير إنه لا يمكن إلا أن يكون فاشلا، لكن من الواضح أن بعض الإصدارات أسوأ من غيرها".

تركت تراس مع خيارات غير مستساغة لأسباب ليس أقلها فوزها بالقيادة لأنها وعدت بالإصرار على قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومواجهة التشدد الاقتصادي. وبينما يتعين عليها أن تتراجع عن بعض التخفيضات الضريبية، فإن الغريزة ستتمثل في إجراء تخفيضات غير شعبية في الإنفاق.

تتمثل إحدى الخطوات الصغيرة الأخرى في تسوية الخلاف حول بروتوكول أيرلندا الشمالية. إنه ليس الترياق للمالية العامة - التي لا تزال تتطلب استجابة فورية - لكنه قد يغير المزاج، ويخفف المخاوف من نزاع تجاري ويوحي بأن المملكة المتحدة تعطي الأولوية مرة أخرى للاستقرار الاقتصادي.

لكن المحافظين الآن في وضع رفض قاطع للنقد، ولا يستمعون إلا لمن يتفق معهم في الأصل. إننا نشاهد الآن تفجر الحزب الحاكم من الداخل في الوقت الحقيقي. سيكون عرضا مشوقا، على الرغم من أن التذاكر ستكون باهظة الثمن مع الأسف.